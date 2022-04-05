  • BIST 2.311,40
  • Altın 913.416
  • Dolar 14.7035
  • Euro 16.1403
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

NASA'nın Mega Roket Fırlatma Pisti'ne yıldırım çarptı

»
Cumartesi günü NASA'nın yeni mega roketinin fırlatma rampasına yıldırım düştü.
NASA'nın Mega Roket Fırlatma Pisti'ne yıldırım çarptı

Cumartesi günü NASA'nın yeni mega roketinin fırlatma rampasına yıldırım düştü.

NASA, düşen yıldırımın 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi amaçlayan 30 katlı Artemis I gemisine herhangi bir zarar vermediğini duyurdu.

Fotoğrafçı Jerry Pike'ın Twitter'da paylaştığı bir videoda, roketi destekleyen kuleye yıldırımın düştüğü an görüldü.

NASA'nın Cumartesi günü yayınladığı bir güncellemeye göre, Cumartesi günü fırlatma rampasına dört şimşek çarptı, bunlardan üçü nispeten düşük yoğunluktaydı .

New York Times'a göre roketin mürettebatsız bir görevde fırlatılmasından önceki son büyük test olan üç günlük "ıslak elbise provası", birkaç saat ertelendi .

Islak elbise provası, fırlatma kontrolörlerinin roketi yakıtla doldurması, kalkıştan önce 10 saniyeye kadar geri sayması ve ardından durup tankları boşaltması sürecinden oluşuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hubble, şimdiye kadar görülen en uzak yıldızı tespit etti01 Nisan 2022 Cuma 21:36
  • ‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti01 Nisan 2022 Cuma 19:18
  • Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak30 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış30 Mart 2022 Çarşamba 21:52
  • Siyasetçiler Facebook’a Geri Adım Attırdı30 Mart 2022 Çarşamba 21:35
  • Ölüm Kalım Anlarında Karar, Yapay Zekâda Olacak30 Mart 2022 Çarşamba 19:07
  • Rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde kilometre taşına ulaştı30 Mart 2022 Çarşamba 11:31
  • 615 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı29 Mart 2022 Salı 23:54
  • Black Mirror Dizisi Gerçek Oluyor: 2045’te Yapay Bedenler Geliyor29 Mart 2022 Salı 23:15
  • Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor28 Mart 2022 Pazartesi 23:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti