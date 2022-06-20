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NASA'nın uzay aracı Mars yüzeyinde çöp buldu

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NASA'nın Perseverance Mars gezgini, gezegenin yüzeyinde çöp buldu. Çöpün 2021 yılında Perseverance’ın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal metaryalin parçası olduğu tespit edildi.
NASA'nın uzay aracı Mars yüzeyinde çöp buldu

NASA’nın “NASA's Perseverance Mars Rover”  Twitter hesabı Mars yüzeyinde bulunan çöpe dair paylaşımda bulundu.

"Ekibim beklenmedik bir şey fark etti"

Maddenin 2021 yılında Perseverance’ın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal malzemenin parçaları olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: Bu, 2021'deki iniş günümden gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası, beni yere indiren roketle çalışan bir jet paketi."

 

 

"Bunu burada bulmak sürpriz oldu"

Çöpün iniş takımlarının bulunduğu asıl yerden yaklaşık iki kilometre uzakta bulunan keşfedildiği bölgeye nasıl geldiğine dair soru ise cevabını bekliyor.

"Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir parçasıdır. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş yerimden yaklaşık 2 km ötede bulundu. Bu parça ondan sonra buraya mı indi, yoksa rüzgar mı savurdu?"

 

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