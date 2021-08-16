NASA'nın uzay helikopteri Ingenuity, Perseverance gezginini görüntüledi

Minik helikopterin 5 Ağustos'taki 11. uçuşunda yakalanan ve çarşamba günü paylaşılan görüntüde, Perseverance epey uzakta görünüyor. Öyle ki, uzay aracını tespit etmek maharet gerektiriyor.

Minik helikopterin 5 Ağustos'taki 11. uçuşunda yakalanan ve çarşamba günü paylaşılan görüntüde, Perseverance epey uzakta görünüyor. Öyle ki, uzay aracını tespit etmek maharet gerektiriyor.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görev yapan Robert Hogg, söz konusu görüntülere ilişkin şunları kaydetti:

"Ingenuity'nin havada çektiği görüntüler harika. Hatta 'Perseverance nerede?' oynamaya başlayınca daha da güzel oluyor."

NASA

Uzay ajansı, fotoğrafın 500 metre uzaktan ve 12 metre yükseklikten yakalandığını duyurdu.

Perseverance uzay aracının karnındaki bölmesinde Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de iniş yapan helikopter 1,8 kilogram ağırlığında.

NASA ilk başta Ingenuity'yle 5 uçuş yapmayı ve bunun ardından ıskartaya çıkarmayı planlamıştı. Ancak başarılı geçen uçuş denemeleri sonucunda uzay ajansı, kararından vazgeçince helikopterin uçuşları hız kesmeden sürdü.

11. uçuşunda saatte 18 kilometre hıza ulaşan helikopter, 130,9 saniye boyunca 380 metre yol katetti.