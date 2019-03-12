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NASA'nın yayınladığı 'evrenin sesi' dinleyenleri korkuttu (Video)

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), evrenin ultrason verilerden oluşturulmuş ‘müziğini’ yayınladı.
NASA'nın yayınladığı 'evrenin sesi' dinleyenleri korkuttu (Video)

Bilim insanları, Hubble teleskobunun Wide Field Camera 3 kamerasıyla çektiği galaksi kümelerinin fotoğraflarını sese dönüştürdü. Her bir öğeye bir ses verildi. Yıldızlar ve kompakt galaksilere kısa ve net tonlar, sarmal galaksilere de değişen yüksekliğe sahip uzun sesler verildi.

NASA'nın açıklamasında, "Bu, muhtemelen, şimdiye kadar duyduğunuz en sıra dışı müzik türü" ifadeleri yer aldı.

Ancak internet kullanıcıları bu müziği ilginç olsa da korkunç buldu.

"rAsi0l" rumuzlu bir takipçi, "Sadece bana mı biraz ürkütücü geliyor?" diye sordu.

 

"NoraNoragallego" şunu yazdı: "Bu kayıt bana korkunç geliyor ve su altındayken insanın duyduğu seslere benziyor."

 

"IFOS9000" da şu yorumda bulundu: "Bu biraz sinir bozucu."

 

​"Michael91027018", "İlginç ama bir dereceye kadar rahatsız edici" diye yazdı.

 

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