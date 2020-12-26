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Nasa'nın yeni Mars aracı ve 'yedi dakikalık dehşet'

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bir ton ağırlığındaki uzay aracı Perseverance'ın, 18 Şubat'ta Mars'a nasıl ineceğini gösteren bir animasyon yayımladı.
Nasa'nın yeni Mars aracı ve 'yedi dakikalık dehşet'

Jezero adı verilen bir kratere gönderilecek araç, olası geçmiş yaşam kanıtları arayacak. Ancak bunun için aracın önce yumuşak bir iniş yapması gerekiyor.

Aracın Mars'a inebilmesi için gereken bir dizi manevraya "yedi dakikalık dehşet" adı veriliyor ve bunda da haksız değiller.

Çok kısa bir süre içinde bir sürü şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde araç, Kızıl Gezegen'de çok büyük ve çok pahalı bir çukur açabilir.

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