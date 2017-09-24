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NASA'nın "zaman makinesi" için geri sayım

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NASA'nın "zaman makinesi" için geri sayım
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu için önemli bir adım daha atıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor.

Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakılmış oluyor. Bu yüzden bilim dünyasında "zaman makinesi" olarak da adlandırılan teleskopun yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Yer operasyonu ve teleskop arasındaki bağlantıyı başarı ile test eden NASA, proje için mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Son testleri NASA'nın Johnson Space Center isimli tesisnde yapan ekip yeni uzay teleskobunun sorunsuz çalıştığını bildirdi.

Teleskoplar yıldızların milyonlarca yıl önceki halini inceleyebiliyor.

8.8 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

'Zaman makinesi' olarak anılan teleskop Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak.

James Webb Teleskobu 2018'de Huble'ın yerini alacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

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