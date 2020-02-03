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Naşit: Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 çalışanımız işlerinin başında olacak!

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"Yaşanan olaylardan sonra bugün sabah Büyükkonuk köyüne vardığımızda bizleri aşağı yukarı 20 polisin beklediğini gördük. "
Naşit: Büyükkonuk Belediyesi'nde 14 çalışanımız işlerinin başında olacak!

İşte o açıklama;

Yaşanan olaylardan sonra bugün sabah Büyükkonuk köyüne vardığımızda bizleri aşağı yukarı 20 polisin beklediğini gördük.

Her sendika olarak oraya gittiğimizde polisleri bizi karşılamasını anlamış değiliz. DEV-İŞ’in duruşunu bilenler bilir , haklı olduğumuz bir noktada sonuna kadar çalışanın yanında olacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her oraya gideceğimizde polis teşkilatını oraya çağırmak yerine herkes işini yapmış olsaydı bugün bunları yaşamazdık.

Çok açık ve sarihdir ki herhangi bir yasada, toplu iş sözleşmesinde tek taraflı bir şekilde “6 aylık zorunlu ücretsiz izin” kararı almaya kimsenin hakkı yoktur.

14 çalışanımız işlerinin başında olacaklar. Bu kararın durdurulması için çalışma bakanlığı, içişleri bakanlığı ve diğer tüm ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz olacaktır. Bu süreçlerden bir yaptırım olmaması durumunda , mücadelenin yeri bellidir.

Belediyenin bugün bulunduğu noktadan çıkması adına şeffaf ve tam bir şekilde gelir giderin meclis üyelerine ve bizlere sunulmasını bekliyoruz. Aksi halde hiç kimse personelden herhangi bir adım beklemesin.

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