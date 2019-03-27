Nasrallah’tan Golan için direniş çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ​Pazartesi günü 1967’de İsrail tarafından işgal edilen ve ardından 1981’de uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir adımla İsrail tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'ni resmen İsrail toprağı olarak tanıdı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamayla İsrail ve ABD’ye karşı direniş çağrısında bulundu.

'TEK YOL DİRENİŞ, DİRENİŞ VE DİRENİŞ'

Nasrallah, Suriyelilere topraklarını geri almak için bırakılan tek seçeneğin ve Filistinlilerin meşru haklarını elde etmelerinin tek yolunun "direniş, direniş ve direniş" olduğunu söyledi.

Trump'ın kararı’nın "bölgedeki barış süreci ve toprak kavramı üzerine atılan bir yumruk” olduğunu söyleyen Nasrallah Trump'ın hareketini "Arap-İsrail çatışması tarihinde önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Suriye’nin üyeliğini savaşa yol açan protestoların kanlı baskısı yüzünden askıya alan Arap Birliği’ni Tunus’ta gerçekleşecek zirvesinde harekete geçmeye çağırdı.

Trump'ın Golan kararı, Lübnan, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı bölgesel devletlerin yanı sıra Arap Birliği tarafından da kınanmıştı.

İSRAİL’DEN GOLAN’A İSKAN POLİTİKASI

İsrail'in Katzrin kentinin belediye başkanı Dimi Apartsev Salı günü Sputnik'e verdiği demeçte İsrail’in, "bölgedeki Yahudi çoğunluğunu oluşturmak" için önümüzdeki yıllarda "Golan Tepeleri'ndeki Yahudi nüfusunu üç katına çıkarmak" için çalışacağını söyledi.

"Golan Tepeleri nüfusu yaklaşık 150 bin kişiye yükselecek. Bu, Yahudi nüfusunun 100 bin kişiye yükseleceği ve Dürzi nüfusunun 50 bine yükseleceği anlamına geliyor ... Elbette İsrail'in egemenliğinin tanınması (Golan'da) dış yatırım açısından yeni umutlar açacak" diyen Apartsev, İsrail’in önümüzdeki 10-15 yıl boyunca bölgedeki demografik planlarından bahsetti.

Katzrin belediye başkanı, kentinin nüfusunun 8 bin 500 kişiden 50 bin kişiye getirmeyi umduğunu ekledi.

Şu anda yaklaşık 40 bin kişi Golan'da yaşıyor ve Dürziler nüfusun yüzde 50'sini oluşturuyor.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Golan konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorulan "Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Üzüldüm fakat şaşırmadım" diyerek yanıt verdi.

Pompeo "Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma kararımızı aldığımız zamanı da hatırlıyorum. Her bir konuda sahadaki gerçekleri baz alıyoruz ve diğer ülkelerin de bize katılarak bu durumun önemini anlamasını umut ediyoruz. Bu bahsettiğiniz bir avuç ülkeyle görüşmelerimiz sürecek" sözlerini kullandı.

Pompeo, "Güçlü ülkeler istedikleri toprakları uluslarası hukuka rağmen alabilirler mi?" şeklinde bir soruyu da "Kesinlikle hayır fakat bu çok özel bir durum. İsrail savunma yapıyor" diyerek yanıtladı.