Natalie Portman’ın İsrail'in ödülünü reddetti

Ünlü oyuncu Natalie Portman’ın İsrail’in Nobel Ödülü olarak bilinen Genesis Ödül törenine katılmayacağını açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu. Bir Likud milletvekili Portman'ın vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

İsrailli-Amerikalı oyuncu ve yönetmen Natalie Portman’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu protesto etmek için İsrail'in Nobel Ödülü olarak bilinen Genesis Ödülü'nün takdim edileceği törene katılmayacağını açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu.

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Portman’ın "İsrail'i boykot eden grubun ellerine düştüğünü üzülerek öğrendiğini” söylerken, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise Portman'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Portman’ın da rol aldığı Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerine atıfta bulunan Erdan, “Karanlık tarafın yenmesine izin vermemen için çağrıda bulunuyorum” diye yazdı.

Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi 36 yaşındaki oyuncuyu ikiyüzlülük ile suçlarken, Likud Partisi milletvekillerinden Oren Hazan ise Portman’ın İsrail vatandaşlıktan çıkarılmasını ve “susturulmasını” talep etti.

Haaretz: Sol gruplar Portman'a destek veriyor

Öte yandan İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi, ülkedeki sol grupların Portman'a destek verdiğini belirtti.

Tartışmalar, Portman’ın Genesis Ödülü'nü almak üzere Haziran’da yapılacak ödül törenine katılmayacağını açıklamasıyla başladı.

Ödülü alacağı Kasım 2017’de açıklandığında bu gelişmeyi olumlu karşılayan Portman, İsrailli köklerinden gurur duyduğunu ve 1 milyon dolar değerindeki ödülü kadın dernekleri için kullanmak istediğini belirtmişti.

Ancak Portman geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada Haziran'daki ödül törenine "siyasi nedenlerden ötürü” katılmayacağını belirtti.

Portman: İsrail yönetimini eleştirebilirim

Tartışmalar üzerine Cumartesi günü sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklama yapan Portman, ödül törenine katılmama kararının başkaları tarafından yanlış değerlendirildiğini, törene katılmama sebebinin tören sırasında konuşma yapması beklenen Başbakan Netanyahu'yu destekliyor görünmek istememesi olduğunu belirtti. Portman aynı zamanda İsrail'i boykot eden gruba da destek vermediğini ifade etti.

Açıklamasında "Dünya etrafındaki birçok İsrailli ve Yahudi gibi ben de bütün bir milleti boykot etmeden İsrail yönetimini eleştirebilirim” diyen Portman, sözlerine "Bugün yaşanan zalimliklerden etkilenenlere kötü davranılması Yahudi değerlerimle örtüşmüyor” diyerek devam etti.

Portman ayrıca “İsrail’i önemsediğim için şiddet, yolsuzluk, eşitsizlik ve gücün kötüye kullanmasına karşı çıkmam gerekir” dedi.

Portman’ın ödül törenine katılmayacağını belirtmesi sonrasında açıklama yapan Genesis Ödülü Vakfı (GPF), ödül törenini iptal ettiklerini ancak 1 milyon dolar değerindeki ödülün Portman’a verileceğini açıkladı. Portman bu meblağı kendi tercihi doğrultusunda hayır kurumlarına bağışlayacak. Ödülün bağışlanacağı hayır kurumlarının ileriki bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Yahudiler ve Yahudi değerleri için çalışmalar yapan insanlara verilen Genesis Ödülü'ne bu sene işadamı Morris Kahn’ın da 1 milyon dolar vermesi bekleniyordu, ancak Portman’ın açıklaması sonrasında Kahn bu meblağı vermeyeceğini açıkladı.