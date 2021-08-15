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Nataşa Pilidu: “Glafkos'un keşfinde yer alacak uzmanlar Güney’de”

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Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin güney kısmının esasında keşfedilmemiş olmasına bağlı olarak, Kıbrıs MEB’inin geliştirilmesi için Güney'in enerji programının yeni ruhsatlar verilmesiyle devam edeceğini açıkladı…
Nataşa Pilidu: “Glafkos'un keşfinde yer alacak uzmanlar Güney’de”

Güney Kıbrıs’ın Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Politis gazetesinin ekonomi ekine verdiği demeçte, Güney Kıbrıs’ın enerji programında atılacak adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteye demecinde “Exxon Mobil ve Qatar Petroleum’un, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) 10’uncu parselde Kasım sonu ile Aralık başında başlayacakları sondajlar için, hazırlıklarının son aşamasında bulunduklarını” dile getiren Pilidu, 10’uncu parseldeki “Glafkos” keşfinin değerlendirme sondajı çalışmalarında yer alacak uzmanların, halihazırda Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını ifade etti.

"YENİ RUHSATLAR VERİLECEK"

Gerek pandemiye karşı alınan önlemlere uyulması, gerekse plan, bütçe, zaman takvimleri konusunda izlenecek prosedürlerle alakalı olarak şirketle sürekli temas içerisinde olduklarını söyleyen Pilidu, 2022 başında bunu ENI-Total konsorsiyumunun sondajlarının izlemesinin beklendiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın enerji programının yeni ruhsatlar verilmesiyle devam edeceğini de açıklayan Pilidu, “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin güney kısmının esasında keşfedilmemiş olmasına bağlı olarak, gerek ticari, gerek de jeolojik açıdan Kıbrıs MEB’inin geliştirilmesine dair perspektifler bulunduğunu” sözlerine ekledi.

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