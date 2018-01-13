Natia Chkheidze’in kişisel sergisi Girne belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, sanatçı NatiaChkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. NatiaChkheidze’in sergisinin açılışı,12 Ocak 2018 tarihinde Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Güngördü, ülkemizde yaşayan ve çalışan NatiaChkheidze’in farklı bir meslek yapmasına rağmen sanatından kopmamış olmasını ve üretmeye devam etmesini takdir ettiğini söyledi. Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin tüm dünyanın ve ülkemizin tüm sanatçılarını kucakladığına işaret ederek, galeride bir program dahilinde sergiler organize edileceğini kaydetti. Güngördü, konuşmasının ardından sergiyi izledi. Sergi, 25 Ocak 2018 tarihine kadar hafta içi 09:00-12:30, 13:00-16:00, Cumartesi günleri de 10:00-15:00 saatleri arasında halka açık olacak ve ücretsiz gezilebilecek.

Natia Chkheidze kimdir?

Gürcistan asıllı ressam NatiaChkheidze, 1978 yılında Tiflis’te doğdu. Sanatçı, 2004 yılında Tiflis Sanat Akademisini bitirdi. Eserleri, Aralık 2016’da Barselona’da MuseuMarítim’de sergilendi. Bu sergi, sanatçının sanat yaşamı için önemli bir başlangıç oldu. Sanatçı, Kasım 2017’de de Larnaka’da bir kişisel sergi açtı. Tasarıma ve kompozisyona göre farklı teknikler kullanan sanatçı, genellikle yağlı boya çalışmaları yapmakta, çalışmaları kapsamında palet bıçağı kullanarak farklı büyüklük ve tonlarda renkler yaratmaktadır.

Sanatçı, hızlı dokunuş ve hareketlerle keşfetme ve kendi iç duygularını ifade ediş biçimini yansıtıyor. NatiaChkheidze, Girne’de yaşıyor.



