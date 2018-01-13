  • BIST 114.645
  • Altın 161,296
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Natia Chkheidze’in kişisel sergisi Girne belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı

»
Natia Chkheidze’in kişisel sergisi Girne belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı
Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, sanatçı NatiaChkheidze’in ‘Palette of Imagination’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. NatiaChkheidze’in sergisinin açılışı,12 Ocak 2018 tarihinde Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Güngördü, ülkemizde yaşayan ve çalışan NatiaChkheidze’in farklı bir meslek yapmasına rağmen sanatından kopmamış olmasını ve üretmeye devam etmesini takdir ettiğini söyledi. Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin tüm dünyanın ve ülkemizin tüm sanatçılarını kucakladığına işaret ederek, galeride bir program dahilinde sergiler organize edileceğini kaydetti.  Güngördü, konuşmasının ardından sergiyi izledi. Sergi, 25 Ocak 2018 tarihine kadar hafta içi 09:00-12:30, 13:00-16:00, Cumartesi günleri de 10:00-15:00 saatleri arasında halka açık olacak ve ücretsiz gezilebilecek. 

Natia Chkheidze kimdir?

Gürcistan asıllı ressam NatiaChkheidze, 1978 yılında Tiflis’te doğdu. Sanatçı, 2004 yılında Tiflis Sanat Akademisini bitirdi. Eserleri, Aralık 2016’da Barselona’da MuseuMarítim’de sergilendi. Bu sergi, sanatçının sanat yaşamı için önemli bir başlangıç oldu. Sanatçı, Kasım 2017’de de Larnaka’da bir kişisel sergi açtı. Tasarıma ve kompozisyona göre farklı teknikler kullanan sanatçı, genellikle yağlı boya çalışmaları yapmakta, çalışmaları kapsamında palet bıçağı kullanarak  farklı büyüklük ve tonlarda renkler yaratmaktadır. 
Sanatçı, hızlı dokunuş ve hareketlerle keşfetme ve kendi iç duygularını ifade ediş biçimini yansıtıyor. NatiaChkheidze, Girne’de yaşıyor.

ggg.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sevilen türkü “Mağusa Limanı”na 40 yerel sanatçının yer aldığı klip çekildi05 Ocak 2018 Cuma 15:36
  • İzle-Tartış’ta “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek04 Ocak 2018 Perşembe 19:10
  • Işık Kitabevi’nden şiir dinletisi03 Ocak 2018 Çarşamba 17:16
  • YDÜ Stüdyo Fotoğrafları Sergisi, 2 Ocak’ta Açılıyor… 31 Aralık 2017 Pazar 18:04
  • Argasdi Dergisi 2018'de 15 Yaşında31 Aralık 2017 Pazar 12:57
  • Bandista "BanDoBanDo Yılbaşı Partisi"nde çalıyor!30 Aralık 2017 Cumartesi 21:19
  • KTDT yeni oyunu “İstibdat Kumpanyası” ile tiyatroseverlerle buluşuyor.26 Aralık 2017 Salı 09:14
  • Ulvi Keser’in “Nazife’nin Hayatı” kitabı yayımlandı25 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • “Garajdaki akülerden Türksat 1C uydusuna”25 Aralık 2017 Pazartesi 15:52
  • “Sanatsal Dokunuş” sergisi sanatseverlerle buluştu24 Aralık 2017 Pazar 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti