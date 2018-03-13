National Geographic dergisinden ırkçılık itirafı

National Geographic dergisi, geçmiş yayınlarının ırkçı olduğunu itiraf ederek Nisan 2018 sayısını ırkçılık konusuna ayırdı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg, yaptığı açıklamada, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi. Derginin nisan sayısında, Goldberg'ün "Uzun yıllar ırkçı yayınlar yaptık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor" başlıklı bir mektubu yayımlandı.

Geçmişe bakıldığında derginin bugün asla yapmayacağı bir hikaye anlatma şekline sahip olduğunun görüleceğini söyleyen Goldberg, Virginia Üniversitesinden fotoğrafçılık tarihi araştırmacısı John Edwin Mason'ın 1888'de kurulan derginin 1970'lere kadar olan yayınlarını incelediğini kaydetti.

Dergide 1970'lere kadar ABD'de yaşayan renkli tenli insanların göz ardı edildiğini belirten Goldberg, fotoğraflarda bu renkli tenli insanların egzotik, sıklıkla elbisesiz, mutlu avcılar ve kutsal vahşiler gibi gösterildiğini ifade etti.

Derginin İnovasyon Merkezi’ne başkanlık eden Prof. Sami Hüsni, dünyada 30 milyon kişiye ulaşan derginin artık böyle yayınlar yapmamasının önemli olduğunu vurgulayarak dergide azınlık kesimden yazarlara ve fotoğrafçılara daha fazla yer verilerek geçmiş için özür dilenebileceğini söyledi.