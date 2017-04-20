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“NATO Afganistan'da başarısız olmuştur"

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“NATO Afganistan'da başarısız olmuştur"
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Alexander Mantytskiy, NATO'nun Afganistan'da terör ve uyuşturucuyla mücadelede başarısız olduğunu söyledi.

Mantytskiy, başkent Kabil'de yaptığı basın toplantısında, Afganistan'a barışın gelmesi için Taliban ile müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın, Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerini desteklediğini ifade eden Mantytskiy, "Afganistan devleti isterse Rusya, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında arabuluculuk yapabilir.'' diye konuştu.

Mantytskiy, ülkede barış konusunun Afganların kendi arasında çözebilecekleri bir sorun olduğunu dile getirdi.

''RUSYA TALİBAN'A DESTEK VERMİYOR''

Yerel basında son zamanlarda yer alan, "Rusya'nın Taliban örgütüne destek verdiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Mantytskiy, Kabil ile Moskova'nın söz konusu "propaganda haberlerinin" etkisinde kalmayacağının altını çizdi.

Ülkesinin Taliban'a destek vermek gibi bir amacının olmadığını vurgulayan Mantytskiy, ABD gibi bazı ülkelerin Taliban ile irtibat halinde olduğunu ileri sürdü.

DEAŞ MOSKOVA İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Afganistan'ın kuzeyinde etkinliğini artırmaya çalışan terör örgütü DEAŞ'ın Moskova için büyük bir tehdit olduğunu dile getiren Mantytskiy, DEAŞ'ın kuzey Afganistan'dan Orta Asya'ya sızma çalışmalarına dikkati çekti.

Mantytskiy, Rusya'nın terör ve uyuşturucuyla mücadelede Afganistan hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu aktararak, ''Amerika, Rusya'nın terörle mücadelede Afganistan'a destek vermesini istemiyor ve bu da tedirginlik verici bir olay.'' diye konuştu.

Büyükelçi Mantytskiy, Aralık 2016'da, Orta Asya'nın güvenliği için Taliban ile irtibat halinde olduklarını söylemişti.

Afganistan'daki NATO güçlerinin başında bulunan Amerikalı General John Nicholson, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ve İran bağlantılarının, Taliban'a bölgede istikrarı bozabilecek bir ortam oluşturabileceğini ifade etmişti.

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