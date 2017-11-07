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NATO Afganistan'daki asker sayısını artırıyor

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NATO Afganistan'daki asker sayısını artırıyor
NATO Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesinde görev yapan asker sayısını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıl için ek olarak planlanan 3 bin askerin yarısını ABD tahsis edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun Afganistan misyonuyla ilgili olarak Brüksel'de açıklama yaptı. Stoltenberg Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesinde görev yapan NATO askerlerinin sayısını önümüzdeki yıl 13 binden 16 bine çıkarmak istediklerini söyleyerek, ek askerlerin yarısının ABD tarafından tahsis edileceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri misyona ABD'nin yanı sıra hangi ülke ya da ülkelerin katılacağı konusunda bilgi vermezken, hedefin Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi ve Afgan Hava Kuvvetleri'nin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanları karar alacak

NATO'nun asker sayısını artırma kararının NATO Savunma Bakanları'nın Çarşamba ve Perşembe günü Brüksel'de yapacağı toplantıda resmiyete kavuşması bekleniyor. ABD Ekim ayı başlarında NATO üyesi diğer ülkelere Afganistan'a bin ek asker gönderme çağrısında bulunmuştu. NATO'nun Afganistan'daki askerlerin sayısını artırmasının nedeni Taliban'ın ülkede yeniden güçlenmeye başlaması ve IŞİD'in yayılması.

IŞİD bugün başkent Kabil'de bir televizyon kanalına düzenlenen saldırıyı üstlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Afganistan'da güvenlik 2014 yılında uluslararası misyonun görev süresinin sona ermesinden bu yana giderek kötüleşiyor.     

Almanya asker gönderecek mi?

Almanya'nın Afgan güvenlik güçlerinin eğitildiği NATO misyonuna hangi oranda katılacağı konusu, yeni hükümet henüz kurulmadığı için belirsiz. Alman Savunma Bakanlığı Afgan askerlerinin eğitilmesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısının artırılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Almanya bu misyonda görev alacak asker sayısını 980'le sınırlandırmıştı.    

NATO misyon çerçevesinde görev yapan askerlerin sayısını uzun süredir artırmak istiyor. Ancak bu konuda ittifaka üye ülkeleri yeterince harekete geçiremedi. ABD Başkanı Donald Trump Ağustos ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Taliban'la mücadele için Afganistan'a 3 bin ek asker göndermeyi istediğini duyurmuştu. Bu askerlerin bir bölümü NATO'da diğerleri ise ABD komutasında terörle mücadelede görev yapacak. 

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