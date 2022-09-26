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NATO, Baltık Denizi’nde hava tatbikatı düzenliyor

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin katılımıyla Baltık Denizi üzerinde hava tatbikatı düzenleniyor.
NATO, Baltık Denizi’nde hava tatbikatı düzenliyor

NATO ülkeleri Macaristan, Almanya, Çekya, İtalya, Türkiye, İngiltere, Estonya, Letonya ve Litvanya ile NATO ortağı Finlandiya’nın katılımıyla 26-27 Eylül’de Baltık Denizi bölgesinde “Ramstein Alloy” adlı hava tatbikatı düzenleniyor.

Müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin hızlı mukabele uçuşları yaptığı tatbikatta, iletişim kesintisi, önleme, arama ve kurtarma, hava muharebesi, yakın hava desteği, havadan havaya yakıt ikmali gibi senaryolar uygulanıyor. Bu yıl üçüncüsü yapılan tatbikata ilk kez hava ve yerde konuşlu entegre hava ve füze savunma sistemleri de dahil edildi.

Bu kapsamda İspanyol NASAMS hava savunma sistemleri Letonya’daki Lielvarde Hava Üssünün hava saldırılarına karşı savunması için hazırlanan senaryoda kullanılacak. Böylece hava ve kara entegrasyon taktik, teknik ve prosedürlerinin eğitimi yapılacak.

Tatbikatta 20’den fazla savaş uçağı ve destek hava araçları, NATO’nun erken uyarı uçakları ile ulusal komuta ve kontrol merkezleri görev yapıyor. 

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