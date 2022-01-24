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NATO Doğu Avrupa'ya ilave uçak ve gemi gönderecek

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NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini duyurdu.
NATO Doğu Avrupa'ya ilave uçak ve gemi gönderecek

NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın, müttefikleri korumak adına gereken tüm önlemleri alacağını söyledi.

Stoltenberg, bunun, ittifakın doğu kısmının güçlendirilmesini kapsayacağını belirtti.

NATO yetkilisi, bu kapsamda Doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ile savaş uçağının gönderileceğini söyledi.

Halihazırda Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna NATO üyesi değil ancak çevre ülkelerden ittifaka üyeler bulunuyor.

Hangi ülke, ne gönderecek?

NATO'nun açıklamasına göre, NATO ülkelerinden Danimarka Baltık Denizine bir fırkateyn gönderiyor ve NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor.

İspanya, Bulgaristan'a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor.

Fransa, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda, nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak.

NATO açıklamasında ABD'nin de ittifakın doğu kısmında askeri varlığını artırmayı planladığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.

İttifak, doğuda varlığını artırmıştı

NATO 2014'te Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı sonrasında Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki 4 çok uluslu muharebe grubu ile doğu kanadında varlığını artırmıştı.

Bu birliklere İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD liderlik ediyor. Birlikler muharebeye hazır tutuluyor. NATO, bu birliklerin varlığının, herhangi bir müttefike saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını gösterdiğini vurguluyor. NATO, 2014'ten önce ittifakın doğu kısmında NATO gücü bulunmadığının altını çiziyor.

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