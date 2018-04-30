NATO Genel NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO açısından Türkiye'nin önemini, "Haritaya bakmak yeterli" sözleriyle ortaya koydu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Bunu anlamak için haritaya bakmak yeterli." diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin önemini anlamak için NATO üyelerine tehdit yaratan şiddetin yaşandığı Irak ve Suriye’ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin DAEŞ'in yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyona altyapı sağladığını belirten Stoltenberg, "Türkiye’ye minnettarız" diye konuştu.

Genel Sekreter, Türkiye'nin ciddi ve vahşi bir saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındakiler hakkında hukukun üstünlüğü esasına uygun yasal takibatta bulunmasının hakkı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin terörden en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunu yineleyen Stoltenberg, "Tabii ki kendini koruma hakkı var ama bu orantılı yapılmalı" dedi.