NATO Genel Sekreteri: 100'den fazla savaş uçağı teyakkuza geçirildi

Stoltenberg NATO liderlerinin yarın sanal bir zirvede bir araya geleceğini de söyledi.

Bu arada NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı.

İttifakın açıklamasında Rusya’nın askeri harekatı “tamamıyla haksız ve sebepsiz” diye nitelendi.

Nato’nun açıklamasında saldırıyı “mümkün kılması” nedeniyle Belarus da kınandı. Bazı Rus birlikleri Ukrayna’ya Belarus sınırından girmişti.

Açıklamada, “Bu yeni saldırı, BM sözleşmesi dahil uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bağımsız, barışçıl bir ülkeye karşı saldırganlık eylemidir” denildi.

NATO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın eylemleri “Avrupa-Atlantik bölgesi güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bunların jeo-stratejik sonuçları olacaktır. NATO, üyelerinin güvenliği ve savunması için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecektir.”