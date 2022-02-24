  • BIST 1.835,24
  • Altın 913.228
  • Dolar 14.4538
  • Euro 16.2573
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

NATO Genel Sekreteri: 100'den fazla savaş uçağı teyakkuza geçirildi

» »
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sonrası 100'den fazla savaş uçağının teyakkuza geçirildiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri: 100'den fazla savaş uçağı teyakkuza geçirildi

Stoltenberg NATO liderlerinin yarın sanal bir zirvede bir araya geleceğini de söyledi.

Bu arada NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı.

İttifakın açıklamasında Rusya’nın askeri harekatı “tamamıyla haksız ve sebepsiz” diye nitelendi.

Nato’nun açıklamasında saldırıyı “mümkün kılması” nedeniyle Belarus da kınandı. Bazı Rus birlikleri Ukrayna’ya Belarus sınırından girmişti.

Açıklamada, “Bu yeni saldırı, BM sözleşmesi dahil uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bağımsız, barışçıl bir ülkeye karşı saldırganlık eylemidir” denildi.

NATO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın eylemleri “Avrupa-Atlantik bölgesi güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bunların jeo-stratejik sonuçları olacaktır. NATO, üyelerinin güvenliği ve savunması için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek24 Şubat 2022 Perşembe 14:02
  • Macron’dan Rusya’ya kınama geldi24 Şubat 2022 Perşembe 13:42
  • Avrupa Komisyonu Başkanı: Rusya'nın AB'deki varlıklarını donduracağız24 Şubat 2022 Perşembe 13:07
  • Rusya-Ukrayna krizi, gökyüzünden böyle izlendi24 Şubat 2022 Perşembe 13:01
  • Putin’i ikna edemediler… Diplomasi trafiği işgale engel olamadı24 Şubat 2022 Perşembe 12:52
  • Rusya'nın saldırısı sonrası Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı24 Şubat 2022 Perşembe 12:16
  • AB'den yaptırım hazırlığı: Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak24 Şubat 2022 Perşembe 12:01
  • Donetsk lideri: Operasyon çabuk tamamlanacak24 Şubat 2022 Perşembe 11:58
  • Rusya-Ukrayna krizi: Kaçan kaçtı, kaçamayan metro istasyonunu sığınağa çevirdi24 Şubat 2022 Perşembe 11:56
  • Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor24 Şubat 2022 Perşembe 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti