NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı.

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma aşamasına gelen gerginlikte devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denildi.

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın NATO bünyesinde başlayacak teknik görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” dedi.

İSİM VERMEDEN FRANSA'YA DA MESAJ VERDİ

Stoltenberg, “NATO dayanışma ruhu” çerçevesinde gerilime çözüm bulunması için “tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temasta olduğunu” da ifade etti.

Stoltenberg'in bu ifadesinin Türkiye'ye karşı gerilimde Yunanistan'ın yanında yer alan hatta Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen Fransa'ya mesaj şeklinde yorumlandı.

YUNAN KAYNAKLARDAN KISMİ YALANLAMA

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar, NATO’nun ‘Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti’ açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ: YUNANİSTAN’IN BU İNİSİYATİFE DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg’in açıklaması hakkında “Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

* Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri – teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

* Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

* Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.