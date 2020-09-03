  • BIST 1.076
  • Altın 461,573
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

»
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı.
NATO Genel Sekreteri açıkladı: Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor!

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma aşamasına gelen gerginlikte devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denildi.

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın NATO bünyesinde başlayacak teknik görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” dedi.

İSİM VERMEDEN FRANSA'YA DA MESAJ VERDİ

Stoltenberg, “NATO dayanışma ruhu” çerçevesinde gerilime çözüm bulunması için “tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temasta olduğunu” da ifade etti.

Stoltenberg'in bu ifadesinin Türkiye'ye karşı gerilimde Yunanistan'ın yanında yer alan hatta Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen Fransa'ya mesaj şeklinde yorumlandı.

YUNAN KAYNAKLARDAN KISMİ YALANLAMA

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar, NATO’nun ‘Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti’ açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ: YUNANİSTAN’IN BU İNİSİYATİFE DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg’in açıklaması hakkında “Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

* Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri – teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

* Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

* Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak03 Eylül 2020 Perşembe 16:44
  • Kılıçdaroğlu: Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz öyle bir şey.03 Eylül 2020 Perşembe 16:43
  • Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı03 Eylül 2020 Perşembe 16:35
  • İstismar virüsü03 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Mersin’de durum vahim! Yaşlı bakım merkezine de corona sıçradı03 Eylül 2020 Perşembe 12:30
  • Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti: Keloğlan Ak Ülke03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Selvi: Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu?03 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Akar: Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var03 Eylül 2020 Perşembe 10:48
  • “Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” Projesi Başlıyor!03 Eylül 2020 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti