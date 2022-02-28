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NATO Genel Sekreteri: Kiev'e hava savunma füzeleri, tanksavar silahları göndereceğiz

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştüğünü duyurdu.
NATO Genel Sekreteri: Kiev'e hava savunma füzeleri, tanksavar silahları göndereceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştüğünü duyurdu.

Stoltenberg, Kiev'e silah tedariğini arttıracaklarını belirtirken "Az önce Cumhurbaşknaı Zelenskiy'le konuştum ve onu Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretinden dolayı takdir ettim. NATO Müttefikleri, hava savunma füzeleri, tanksavar silahları ve insani ve mali yardımlarla desteği artırıyor." dedi.

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