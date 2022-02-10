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NATO Genel Sekreteri: Rusya istiyor diye desteğimizi çekmeyeceğiz

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü. Stoltenberg, "Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek" dedi.
NATO Genel Sekreteri: Rusya istiyor diye desteğimizi çekmeyeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüştü. Stoltenberg, "Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson basın toplantısı düzenliyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından konu başlıkları şöyle:

-İngiltere ortak savunma gücümüze önemli destek sağlıyor.

-Rusya'nın Belarus'taki askeri faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. En kötüye hazır olmalıyız.

-Rusya masada uzlaşmak yerine çatışmayı seçerse ağır bedel ödeyecek

-Rusya'nın anlaşma teklifini değerlendiriyoruz. Nükleer silahlanma ve balistik füze gibi konularda karşılıklı uzlaşı adımları atabiliriz. Ancak hiç bir üyemiz ikinci sınıf değil ve Rusya istiyor diye desteğimizi çekmeyeceğiz.

-NATO askeri birliklerini doğu kanadında artırıyor.

-Bölgedeki askeri varlığımızı daha uzun vade için de yapılandırabiliriz.

-İngiltere'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

-Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdim. Rusya-Nato Konseyi toplantılarının devamı darşılıklı güven için önemli.

-NATO Savunma Bakanları haftaya durum değerlendirmesi yapacak.

"İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson;

-NATO sadece rusya ile ilgili değil, dünyada istikrar ve güvenlik için çalışan bir kurum.

-Avrupada en büyük savunma bütçesine sahip İngiltere NATO'ya katkı sağlamaya devam edecek.

-Yaptırımlar konusunda Batı'da birlik oluyoruz.

-Rusya'nın konumu hakkındaki bilgilerimiz belirsizliğini koruyor. Bu, Avrupa'nın son on yıllardaki en büyük güvenlik sorunu.

-Rusya ile NATO'nun endişelerini görüşmeye istekliyiz.

-NATO tatbikatlarında Rusya ile şeffaflığın yanı sıra füze yerleştirme konularını da tartışmaktan memnunıyet duyuyoruz.

-Rusya dışişleri bakanı lavrov'a ile ciddi endişelerimi belirttim.

-2014’ten bu yana Ukrayna ordusuna eğitim ve mühimmat desteği veriyoruz.

-Rus askerinin kanını dökmeye ve ekonomiye ağır bedeller ödetmeye değer mi?

-Şimdi NATO'nun açık kapı politikasından taviz vermeden Rusya ile tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözüm arama zamanı.

-Ukrayna'ya daha fazla destek vermeyi göz ardı etmiyorum, şu anda paketin doğru olduğunu düşünüyorum.



 

Ayrıntılar gelecek...

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