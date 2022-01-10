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NATO Genel Sekreteri: Rusya’ya Açık Bir Mesaj Vermemiz Gerekiyor

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Rusya'yla yaşanan Ukrayna krizine ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Barışçıl bir yol için çok çalışıyoruz. Ancak Rusya'ya da birlik içinde olduğumuza dair çok net bir mesaj vermemiz gerekiyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri: Rusya’ya Açık Bir Mesaj Vermemiz Gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı öncesi Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, “Barışçıl siyasi bir yol için çok çalışıyoruz. Barışçıl bir çözüme giden yolu bulmak için Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız. Aynı zamanda Rusya’nın bir kez daha işbirliği yerine yüzleşmeyi, silahlı bir müdahaleyi seçmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya’ya birlik olduğumuzu, Ukrayna’ya karşı bir kez daha askeri güç kullanmaları durumunda bunun ağır bedelleri, ekonomik, siyasi bedelleri olacağına dair çok net bir mesaj da vermemiz gerekiyor” dedi.

Stoltenberg, Rusya ile yapılacak görüşmelere iyi niyetle gidileceğini söyleyerek “Bence şu anda Ukrayna’da ve çevresinde Rus askeri yığınağıyla birlikte gördüklerimiz, NATO’nun Rusya’ya yaklaşımının uygunluğunu ve önemini gösteriyor. Elbette savunmada güçlü bir caydırıcılığa ihtiyacımız var ama bunu anlamlı bir diyalogla birleştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Rus yetkililer bugün Cenevre'de ABD’yle yapılan Ukrayna görüşmelerinin ardından çarşamba günü Brüksel’de NATO’yla, perşembe günü de Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’yla bir araya gelecek.

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