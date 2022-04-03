NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın son günlerde Ukrayna’daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Stoltenberg, “Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor” dedi.

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO’nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekerek, “Bu yeni durum özellikle Donbass’ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir” dedi.

“SİVİLLERE YAPILANLAR ON YILLARDIR AVRUPA’DA GÖRMEDİĞİMİZ BİR VAHŞET”

Ukrayna – Rusya savaşında sivillerin yaşadığı drama dikkat çeken Stoltenberg, “Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa’da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna’da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmasına ilişkin, “Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

“Bu savaşı durdurmak Putin’in sorumluluğu” diyen Stoltenberg, “Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek” şeklinde konuştu.