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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini öngörmek imkansız'

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Stoltenberg veda konuşmasında, "Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkansızdır," dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini öngörmek imkansız'

Görevden ayrılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Perşembe günü yaptığı ve on yıllık görev süresini değerlendirdiği konuşmasında üye devletleri ittifakın kurucu değerlerine ve transatlantik ilişkilerin devamlılığına sahip çıkmaya çağırdı.

Stoltenberg veda konuşmasında, Avrupalılar için "NATO olmadan kıtada güvenlik olmadığını" belirterek, "Güney'de Türkiye, Kuzey'de Norveç ve Batı'da ABD, Kanada ve İngiltere olmadan Avrupa kıtasının güvenliğini öngörmek imkansızdır," dedi.

Stoltenberg, "Avrupalıların bedavacı olduğu kesinlikle doğru değil. Başka hiçbir büyük gücün ABD kadar çok dostu ve müttefiki yoktur. Bunu baltalamaya çalışan herhangi bir politika Amerika'nın en büyük varlıklarından birini israf etmektir," ifadelerine yer verdi.

Görev süresi boyunca beş büyük ders aldığını belirten Stoltenberg, bunların NATO'nun gelecekteki başarısının anahtarı olduğunu söyledi.

İlk olarak, "Barış için bedel ödemeye istekli olmalıyız," diyen NATO Genel Sekreteri, üye devletlerin gelecek yıllarda GSYH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazlasını savunmaya harcamak zorunda kalacaklarına işaret etti.

İkinci ders olarak "özgürlüğün serbest ticaretten daha önemli olması" olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya'ya enerji bağımlılığı geliştirilmesine benzer bir hatanın Çin ile yapılmaması gerektiğini vurguladı.

'Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın'

"Askeri gücün diyalog için ön koşul olması" olduğunu dile getiren Stoltenberg, Ukrayna'dan bahsederken ülkenin NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı ve ittifakın kapısının açık olduğunu ve Ukrayna'nın katılacağını belirtti.

"Bugün Başkan Putin savaş alanında hedeflerine ulaşabileceğine ve bizi dışarıda bekleyebileceğine inanıyor. Bu yüzden acımasız savaşını sürdürmeye devam ediyor.

"Putin'in fikrini değiştirebileceğimize inanmıyorum. Ama onun hesaplarını değiştirebileceğimize inanıyorum," diyerek ekledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya daha fazla silah vererek Putin'in istediğini güç kullanarak elde edemeyeceğini anlamasını sağlayabilir ve bunu o kadar maliyetli hale getirebiliriz ki, böylece Ukrayna'nın egemen demokratik bir ulus olarak var olma hakkına sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır," ifadelerini kullandı.

Dördündü olarak "askeri gücün sınırları olduğunu" öğrendiğini belirten Stoltenberg, "Bunu Afganistan'da açıkça gördük," dedi.

11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a girmenin doğru karar olduğunu belirten Stoltenberg, bu görevin çok uzun sürdüğünü dile getirdi.

Stoltenberg'in görev süresi boyunca NATO savunmasını güçlendirerek doğu kanadında on binlerce savaşa hazır NATO askerine sahip oldu.

Stoltenberg NATO'nun başında geçirdiği on yılın ardından bu ayın sonunda Genel Sekreterlik görevinden ayrılacak.

Stoltenberg yerine eski Hollanda başbakanı Mark Rutte, 1 Ekim'de Genel Sekreterlik görevini devralacak.

 

Rutte, Hollanda'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı. Görevde bulunduğu süre boyunca skandallardan uzak durma konusunda başarılı bir geçmişe sahip.

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