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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var

Brüksel'de yarına kadar sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu ve NATO'nun olası karşı hamlelerini değerlendirdi.

Stoltenberg, bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısında Buça'daki sivillere yönelik saldırıları görüşeceklerini kaydederek, "Yaşananlar, Başkan Putin'in sürdürdüğü savaşın tabiatını gösteriyor. Sivillerin hedef alınması savaş suçudur." diye konuştu.

NATO üyesi ülkelerle Ukrayna'daki son durumu gözlemleyeceklerini aktaran Stoltenberg, sivilleri hedef alanların cezalandırılması için gerekenin yapılacağını vurguladı.

Putin tüm Ukrayna'da kontrolü sağlamak istiyor

Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşında kritik bir eşiğe girildiğinin altını çizerek, "Rusya şu an birliklerini takviye etmek ve daha doğuya ilerlemek için birliklerini Ukrayna'nın kuzeyine sevk ediyor. Büyük bir kara harekatı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının Donbas bölgesini kontrol altına almak olduğunu belirten Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Putin'in tüm Ukrayna'da kontrol sağlama niyetinden geri döneceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden uzun dönemli hazırlık yapmalı, Ukrayna'yı desteklemeli, (Rusya'ya) yaptırımları sürdürmeli ve savunma sistemimizi güçlendirmeliyiz."

Stoltenberg ayrıca dışişleri bakanlarıyla NATO'nun yeni dünya için stratejileri, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi konuları da ele alacağı bilgisini paylaştı.

Müttefikler, Ukrayna'ya ağır ve hafif mühimmat desteğinde hemfikir

Gazetecilerin, "NATO'nun Ukrayna'ya ne tür silah desteğinde bulunacağı" sorusuna Stoltenberg, şu cevabı verdi:

"Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya hem ağır hem de hafif mühimmat desteklerinin daha fazla yapılması konusunda hemfikir olması önemlidir. Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yaşattığı kayıpların fotoğraflarından görebiliriz ki bütün bunlar NATO müttefiklerinin yolladığı anti-tank mühimmatıyla yapılabilecek şeylerdir. Bu yüzden acil mühimmat desteğine ihtiyaç var ve müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz."

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya yıllardır askeri destek vererek çeşitli ekipmanlar sağladığını vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun gösterdiği cesaretle birlikte yolladığımız destekler, cephede olumlu sonuçlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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