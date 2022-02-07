NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Erdoğan’a Teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizinde verdiği destek ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Stoltenberg, “Erdoğan ile Rusya’nın Ukrayna ve çevresinde asker konuşlandırmasını ele almak üzere görüştük. Siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için kendisine teşekkür ettim ve Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazırdır” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiası son dönemde tansiyonu yükseltirken, Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’yi görüşmeleri için Türkiye'ye davet etmişti.

Geçen hafta Ukrayna'da temaslarda bulunan Erdoğan'ın, Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanan Rusya lideri Putin'le de görüşmesi bekleniyor.