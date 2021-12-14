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NATO Genel Sekreteri yeni pozisyona gözünü dikti

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Norveç’in eski başbakanlarından ve halihazırda NATO’nun  Genel Sekreteri olarak görev alan Jens Stoltenberg, yeni bir pozisyon için kolları sıvadı…
NATO Genel Sekreteri yeni pozisyona gözünü dikti

Norveç’in eski başbakanlarından ve halihazırda NATO’nun  Genel Sekreteri olarak görev alan Jens Stoltenberg, yeni bir pozisyon için kolları sıvadı…

62 yaşındaki Stoltenberg, memleketi Norveç’in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulundu…

Norges Bank Başkan Yardımcısı Ida Wolden Bache ile birlikte 22 erkek ve kadının bu pozisyon için  başvurduğu kaydedildi.

Stoltenberg haber ajansı NTB’ye konuştu. Stoltenberg, “Bu pozisyon beni çok motive ediyor” dedi.

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