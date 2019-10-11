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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı iddialarına yanıt

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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı iddialarına yanıt
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı iddialarına yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin birlikten çıkarılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Stoltenberg, "Bazen müttefikler bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirler ancak NATO tarihinde gördüğümüz şudur, bu fikir ayrılıkları her zaman çözülür" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dahil, pek çok yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, bu görüşmelerin odağında NATO-Türkiye ilişkileri ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın bulunduğunu söyledi. 

"Türkiye terörle mücadelede her zaman en ön saflarda olmuştur ve terörden en fazla zarar gören müttefikimizdir. Ve milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyorsunuz. NATO'daki birçok ülkeden daha çok sığınmacıya ev sahipliği yapıyorsunuz. Türkiye'nin Güney sınırında gerçekten çok önemli endişeleri var ve bir yandan Türkiye'nin ölçülü davranacağına güveniyorum" diyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde tabii ki birçok başkentteki endişeleri de kendilerine ilettim. Burada gerginliğin artırılmaması ve durumun istikrarsızlaştırılmaması yönündeki endişeleri anlattım. Önemli görüşmelerimiz oldu."

'NATO MÜTTEFİKLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA SURİYE'NİN KUZEYİ KONUSUNDA BİR FİKİR AYRILIĞI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

NATO müttefikleri ile Türkiye arasında, Suriye'nin kuzeyi konusunda bir fikir ayrılığı olduğunu belirten Stoltenberg, devamla "Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Ortak bir düşmanımız var ve bunun adı IŞİD'dir. Ve tüm NATO müttefikinin katıldığı, IŞİD'e karşı uluslararası ittifak çok büyük bir başarı sağladı. Milyonlarca kişi kurtarıldı. IŞİD'in elindeki topraklar kurtarıldı. Ve buradaki kazanımlarımızı tehlikeye atmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SINAMA NATO OLARAK BİRLİĞİMİZİ KORUMAK'

Stoltenberg, "Tüm NATO müttefikimizin de Türkiye'nin değerini bildiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla katkı yapıyor Türkiye. Afganistan'daki, Irak'taki misyonumuza... Bunların hepsi terörle mücadele eden görevler. IŞİD'le mücadelede de en ön saflarda bulundu. Türkiye, Balkanlarda da misyonumuza çok büyük bir katkı sağladı" görüşünü dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Şu anda tabii ki önümüzdeki sınama NATO olarak birliğimizi korumak ve giderek daha karmaşıklaşan dünyada güçlü organizasyonlara, kurumlara ihtiyacımız var. NATO da güçlü bir kurum. Türkiye'nin karşılaştığı tehditlerin farkındayız, bu nedenle hava savunma bataryaları Türkiye'de konuşlu. Donanma varlığımızı artırdık ve hava varlığımızı da artırdık. Size bu konuda destek olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra 5 milyar dolarlık bir yatırımımız söz konusu alt yapı konusunda. Askeri alt yapıda daha da iş birliğimizi ve Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için yaptığımız böylesi bir yatırım var. Bunlar NATO'nun Türkiye'nin yanında olduğunu gösteriyor.

'BAZEN MÜTTEFİKLER BAZI KONULARDA FİKİR AYRILIKLARI YAŞAYABİLİRLER'

Stoltenberg, Sonumut'un "Bazen bu ülkenin NATO'dan çıkarılması gibi ifadeler kullanılıyor. Böyle bir durum söz konusu olur mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayır bu kesinlikle söz konusu değil. Bazen müttefikler bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirler ancak NATO tarihinde gördüğümüz şudur, bu fikir ayrılıkları her zaman çözülür. Bizim amacımız birbirimizi korumak ve savunmak olan görevimiz etrafında kenetleniyoruz."

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