  • BIST 5.012,34
  • Altın 1249.538
  • Dolar 19.3993
  • Euro 21.2792
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

» »
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den beri ilk defa Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

Stoltenberg, Mihaylov Meydanı’ndaki Anı Duvarı’nı ziyaret etti. Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yıllar içinde on binlerce Ukrayna askerine eğitim verdiğini ve işgalin başlamasından bu yana Ukrayna’ya 150 milyar eurodan fazla destek verdiğine dikkat çekti.

Zelenski ise resmi Telegram hesabından Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, bunun savaşın başlangıcından beri Stoltenberg’in ilk Ukrayna ziyareti olduğunu belirterek, “Biz bunu, ittifakın Ukrayna ile ilişkilerde iddialı kararların yer aldığı yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun bir işareti olarak yorumluyoruz” dedi.

Stoltenberg’in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde korkutan patlama15 Nisan 2023 Cumartesi 11:10
  • Rusya’dan kritik hamle: Pasifik Filosu’nu savaşa hazır duruma geçirdi14 Nisan 2023 Cuma 15:32
  • Güney Kore, gençlere sosyalleşmeleri için aylık 490 dolar verecek13 Nisan 2023 Perşembe 23:01
  • Rusya’dan ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Uzatılması mümkün görülmüyor13 Nisan 2023 Perşembe 17:53
  • Ukrayna ekonomisi 2022’de yüzde 29,1 küçüldü13 Nisan 2023 Perşembe 12:46
  • Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük12 Nisan 2023 Çarşamba 19:20
  • Tayvan: Ada çevresinde Çin’e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi12 Nisan 2023 Çarşamba 18:15
  • Ukrayna Parlamentosu’ndan NATO çağrısı11 Nisan 2023 Salı 14:15
  • Çin ile ABD arasında savaş gemisi gerginliği11 Nisan 2023 Salı 12:59
  • Tayvan- Çin gerilimi sürüyor: 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisi tespit edildi11 Nisan 2023 Salı 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti