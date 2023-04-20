NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den beri ilk defa Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

Stoltenberg, Mihaylov Meydanı’ndaki Anı Duvarı’nı ziyaret etti. Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yıllar içinde on binlerce Ukrayna askerine eğitim verdiğini ve işgalin başlamasından bu yana Ukrayna’ya 150 milyar eurodan fazla destek verdiğine dikkat çekti.

Zelenski ise resmi Telegram hesabından Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, bunun savaşın başlangıcından beri Stoltenberg’in ilk Ukrayna ziyareti olduğunu belirterek, “Biz bunu, ittifakın Ukrayna ile ilişkilerde iddialı kararların yer aldığı yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun bir işareti olarak yorumluyoruz” dedi.

Stoltenberg’in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı.