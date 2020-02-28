  • BIST 103.733
  • Altın 326,602
  • Dolar 6,2375
  • Euro 6,8616
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor

» »
Toplantının NATO Anlaşması'nın dördüncü maddesi kapsamında toplantı düzenleneceği duyuruldu
NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

İdlib'de 'rejim güçlerinin' gerçekleştirdiği saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin talebi üzerine NATO olağanüstü toplanacak. Toplantının NATO Anlaşması'nın dördüncü maddesi kapsamında toplantı düzenleneceği duyuruldu.

4. Madde ne diyor?

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. Türkiye daha önce Şubat 2003'te Irak İşgali'ne gidilen süreçte 4. maddenin işletilmesini talep etmişti. Ancak NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye herhangi bir koruma sağlanamayacağını söylemişti. 4. madde aynı zamanda NATO kurucu anlaşmasının 5. maddesi için bir ön şart olarak da görülüyor.

5. Madde ne diyor?

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

İdlib'deki saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye ordusu ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınamış ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamburg’da zafer Yeşiller ve Sosyal Demokratların25 Şubat 2020 Salı 14:33
  • Luxemburg'da ücretsiz toplu ulaşım25 Şubat 2020 Salı 10:50
  • İtalya'da Kovid-19 Salgınından Ölenlerin Sayısı 7'ye Çıktı25 Şubat 2020 Salı 10:49
  • Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı, 30 yaralı var25 Şubat 2020 Salı 10:19
  • Avrupa'da koronavirüs alarmı25 Şubat 2020 Salı 10:18
  • Hamburg eyalet seçimlerinde 'Merkel'in partisi büyük hezimete uğradı, Yeşiller oylarını artırdı'24 Şubat 2020 Pazartesi 19:58
  • Belçika: Darphane soyan hırsızlar, dolaşımdan kalkmış kilolarca bozuk parayı aldı24 Şubat 2020 Pazartesi 19:55
  • İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:35
  • Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var24 Şubat 2020 Pazartesi 19:25
  • AB’den koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro yardım24 Şubat 2020 Pazartesi 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti