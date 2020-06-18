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NATO ikinci Covid-19 dalgasına hazırlık yapıyor

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NATO muhtemel bir ikinci Covid-19 dalgasına karşı operasyon planı kabul etti.
NATO ikinci Covid-19 dalgasına hazırlık yapıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı." dedi.

Stoltenberg, video konferans yoluyla iki gündür gerçekleşen savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun temel görevinin savunma ve caydırıcılık sunmak olduğunu kaydeden Stoltenberg, savunma bakanlarının ikinci gün oturumlarında yeni Covid-19 salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlık planını görüştüğünü belirtti.

Sağlık yetkililerinin olası bir ikinci dalgaya karşı uyarılarda bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları müttefik ve ortaklara destek sağlamak için yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, bu kararın müttefik dayanışması ve birliğinin açık bir göstergesi olduğunu, olası bir ikinci dalgada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönüşmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, NATO ve askeri güçlerinin pandemi döneminde sivil girişimlere önemli destek sağladığını vurguladı.

FRANSIZ GEMİSİNE TACİZ İDDİASI

"Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının sorulması üzerine Stoltenberg, konunun bazı müttefikler tarafından toplantıda gündeme getirildiğini kaydetti.

Stoltenberg, "NATO askeri yetkilileri, bahsi geçen olayın detaylarını netleştirmek için inceleme yürütüyor. Şu anda izlenmesi gereken en mantıklı yol bu." dedi.

NATO'nun Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosu kararlarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, İttifakın BM kararlarının uygulanmasını desteklediğini kaydetti.

Yabancı basında yer alan bir haberde, Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiğini" ileri sürmüştü.

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir Türk askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmişti.

Türk askeri yetkili, taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine olay öncesinde Türk gemisi tarafından yakıt ikmali yapıldığının göz önünde bulundurulması halinde, iddiaların ne kadar yersiz olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü kaydetmişti.

BALTIK SAVUNMA PLANI

Diğer taraftan Stoltenberg, yine Fransız bir yetkilinin Türkiye'nin NATO'nun Baltık savunma planını engellediğine ilişkin bir iddiaya dair soruyu da yanıtladı.

Stoltenberg, NATO'nun tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı korumaya ilişkin plan ve kabiliyetleri bulunduğuna dikkati çekti.

İttifakın savunma planlarının sıklıkla gözden geçirildiğini hatırlatan Stoltenberg, söz konusu süreçte müttefiklerin rutin bir şekilde görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

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