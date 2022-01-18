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NATO kapsayıcı uzay politikasını açıkladı

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NATO, uzay tehditlerinin, ittifakın 5'inci maddesinin uygulanmasına yol açabileceğini bildirdi.
NATO kapsayıcı uzay politikasını açıkladı

NATO, uzay tehditlerinin, ittifakın 5'inci maddesinin uygulanmasına yol açabileceğini bildirdi.

Kapsamlı Uzay Politikası'nı pazartesi günü kamuoyuyla paylaşan NATO, üyelerinin güvenliği ve refahı için uzayın "giderek daha önemli" hale geldiğini bildirdi.

Uzayın tarımdan ulaşıma, bilimden haberleşmeye kadar birçok alanda katkı sağladığına dikkat çekildi.

Ancak bunun yanında, uzay tehditleri de politika metnine konu edinildi. Geçen yıl Brüksel Zirvesi'nde müttefiklerin, uzayda ya da uzay kaynaklı yapılacak saldırıların açık bir "meydan okuma" olacağı konusunda hemfikir olduğu hatırlatıldı ve bu bağlamda NATO'nun 5'inci maddesinin uygulanabileceği tekraren vurgulandı.

NATO, uzayı 2019 yılında "operasyonel alan" ilan etmişti. Aynı yıl ABD, Uzay Kuvvetleri'ni ayrı bir askeri birim olarak kurdu.

NATO’nun 5’inci maddesi nedir?

Bu maddeye göre NATO’ya üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayılıyor.

5’inci madde şöyle:

“Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.”

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