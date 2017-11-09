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NATO komutanı: S-400'lere karşı baskıyı sürdüreceğiz

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NATO komutanı: S-400'lere karşı baskıyı sürdüreceğiz
NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı konusunda Batılı müttefikleriyle gerginlik sürerken NATO'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Reuters haber ajansına konuşan NATO Hava Kuvvetleri Komutanı ABD'li General Tod Wolters, “Bu anlaşma henüz uygulanmaya konmadı. Konuşulan S-400'ler Türkiye'de bulunmuyor” dedi.

S-400 füze savunma sisteminin NATO hava savunma sistemleri ile uyumlu olmadığına dikkat çeken Wolters, NATO'ya uyumlu çalışabilecek sistemler satın almaları konusunda Türk hava kuvvetleri yetkililerine baskıyı sürdüreceğini söyledi. Wolters, "Bölgede artık bu kapasiteye sahip, ortak çalışılabilirlik seviyesi çok yüksek sistemlerimiz var” şeklinde konuştu.

Türkiye S-400 füze savunma sistemini satın almaya karar vermeden önce Patriot savunma füzelerini üreten Amerikalı Raytheon şirketinin teklifi de gündeme gelmişti.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze sistemine ilişkin anlaşma Temmuz ayında imzalanmıştı.

Türkiye'den İtalya ve Fransa ile savunma alanında işbirliği

Ancak Türkiye, Rusya’nın yanı sıra Avrupalı füze üreticileri ile işbirliğini artırmaya çalışıyor. Bu çerçevede dün Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında Türkiye, İtalya ve Fransa ile hava ve füze savunma sistemlerini de içeren savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalamıştı.

Buna göre, Fransız-İtalyan Eurosam konsorsiyumu ve Türk şirketleri ilk adım olarak üç ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak SAMP-T füze sistemini temel alan bir sistemi geliştirmeye çalışacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alınmasını "Türkiye’nin kendi kararı olarak” nitelendirmiş ve Türkiye'nin İtalya ve Fransa ile hava savunma sistemleri konusunda temas halinde olduğunu söylemişti.

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