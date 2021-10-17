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Nato Modelinde Avrupa Savunması…

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Nato Modelinde Avrupa Savunması…
Nato Modelinde Avrupa Savunması…

Avrupa Savunma Ajansı İcra Direktörü Jiri Sevidy, AB’nin stratejik özerkliğinin NATO, BM veya herhangi başka bir ülke aleyhine olmadığını ancak sonunda bir NATO modeline yöneleceğini söyledi.

Haftalık Kathimerini, Sevidy’den, Rum Savunma Bakanlığı’nı resmî ziyareti vesilesiyle özel söyleşi aldığını kaydederek Sevidy’nin bu kapsamda Güney Kıbrıs’ın bu alanda oynadığı rolle ilgili sorulara verdiği cevapları “NATO Modelinde Avrupa Savunması” başlığı altında aktardı.

Habere göre, Avrupa’nın kendi savunması için daha fazlasını yapması, bunu yapmak için de teknolojik, endüstriyel ve operasyonel olanağa sahip olması gerektiğini söyleyen Sevidy, Güney Kıbrıs’ın Avrupa savunma iş birliğinden kazanacak çok şeyi olduğu görüşünü ortaya koydu.

Sevidy, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Savunma Ajansı’nın deniz gözetimi, askeri hareketlilik ve AB’nin ulaşım merkezi ağı, ortak Avrupa helikopter eğitimleri, üye devletler arasında ortak askerî yedek parça kullanımı gibi 10 proje ve programında rol alarak Ajans’ın bir üyesi olduğunu söyledi. Jiri Sevidy, bunlar dışında PESCO’nun 10 projesinde de yer alıyor olmasının, Güney Kıbrıs’ın AB’nin savunma iş birliğine verdiği güçlü desteğin göstergesi olduğunu belirtti. Sevidy, Güney Kıbrıs’ın DEFA gibi üst düzey sanayi fuarlarına katılmasının, savunma sanayisinin gelişmekte olduğuna dair cesaret verici işaret olduğunu da söyledi “bunun aynı zamanda Avrupa’nın savunma sanayi ve teknoloji zemininin iyileşmesi çerçevesinde önem arz ettiğini” kaydetti.

Sevidy, AB üyesi olarak Güney Kıbrıs’ın Avrupa savunma iş birliğinin derinleşmesinden kazanacak çok şeyi olduğunu anlattı, şunları ekledi:

“Kıbrıs’ta araştırma ve sanayii sektörü temsilcileri ile görüştüm çünkü Avrupa’nın sanayi ve teknoloji zeminine katılımları Avrupa Savunma Ajansı’nın önemli kısmını teşkil eder. Araştırmacı ve sanayicilerin şimdi çok uluslu ortaklık projelerine katılma, yeni ortaklar ve pazarlara erişim olanağı var. Kıbrıs’ın savunma sanayii de halen bundan büyük bir başarıyla yararlanıyor. Kısa süre önce 6 Kıbrıs şirketi, AB’nin 2020 Savunma Sanayi Kalkınma Programı’nın 5 projesine seçilmeyi başardı.”

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