NATO, Rusya’nın ‘ilhak’ kararını tanımayacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.
Stoltenberg, Ukrayna’nın üyelik başvurusu hakkında, “Ukrayna’nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır.” dedi.
UKRAYNA’NIN NATO’YA ÜYELİĞİ
Stoltenberg, Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.
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