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NATO, Rusya’nın Teklifini Reddetti: Romanya Ve Bulgaristan’dan Çekilmeyecek

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Rusya ile ABD-NATO arasında tansiyonun yükselmesine neden olan Ukrayna krizi devam ederken, NATO, Rusya’nın “NATO Romanya ve Bulgaristan’dan çekilsin’’ talebini reddetti.
NATO, Rusya’nın Teklifini Reddetti: Romanya Ve Bulgaristan’dan Çekilmeyecek

Rusya'nın “NATO Romanya ve Bulgaristan'dan çekilsin'' talebine NATO'dan ret geldi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, “NATO, ittifakın doğu kısmındaki birliklerin varlığı da dahil olmak üzere, birbirimizi koruma ve savunma yeteneğimizden vazgeçmeyecektir” dedi.

“HER TÜRLÜ TEHDİDİ GEREĞİ GİBİ CEVAPLIYORUZ”

Lungescu, Rusya'nın talebinin birinci ve ikinci sınıf NATO üyeleri oluşturacağını belirterek, bu talebi reddettiklerini aktardı. ‘'Avrupa üzerinde her türlü etki alanı fikrini reddediyoruz'' ifadelerini kullanan Lungescu, “Bize yönelen her türlü tehdidi gereği gibi cevaplıyoruz, özellikle de ortak savunmamızı güçlendirerek'' dedi. Lungescu ayrıca, NATO'nun her zaman tetikte olduğunu ve ittifakın doğu kısmını güçlendirme ihtiyacını değerlendirmeye devam ettiğini aktardı.

NATO ile Rusya arasında başlaması öngörülen diyalog sürecinde Rusya'nın NATO'ya ilettiği talebinde NATO'nun Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesini istediği bildirilmiş, Moskova'nın 1997 yılı koşullarına geri dönülmesi ve NATO'nun hukuki geçerliliği olacak bir karar alarak Rusya'ya güvence vermesini istediği belirtilmişti.

BULGARİSTAN’DAN RUSYA’YA CEVAP

Rusya'nın talebinde adı geçen Bulgaristan ise Rusya'nın bu isteğine NATO çizgisinde bir cevapla karşılık verdi. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov mecliste yaptığı konuşmada, Bulgaristan’ın egemen bir ülke olduğunu ve yıllar önce tercihini NATO üyeliği tarafında kullandığını hatırlatarak, Rusya’ya Ukrayna konusunda yapıcı bir diyaloğa yönelmesi çağrısında bulundu.

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