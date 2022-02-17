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NATO: Rusya'nın Ukrayna'da Sahte Bayrak Operasyonu Girişimlerini Gördük

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimleri içinde olduğunun görüldüğünü söyledi.
NATO: Rusya'nın Ukrayna'da Sahte Bayrak Operasyonu Girişimlerini Gördük

Stoltenberg, iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müttefiklerin NATO'nun kapılarının tüm ülkelere açık olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığın da teyit edildiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Büyük güçlerin, başkalarına zorbalık yaptığı, gözünü korkuttuğu veya dikte ettiği 'etki alanları' çağına dönüşü kabul edemeyiz." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin Rusya ile masaya oturmaya ve NATO-Rusya Konseyi'nin pek çok konuyu ele almaya hazır olduğunu vurguladı.

Donbas'taki şiddetle ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük." dedi.

Gerilim gerçekten nasıl azaltılır?

Rusya'nın beyanlarına rağmen Ukrayna sınırlarında asker çekilmediği, gerilimin azalmadığına yönelik söylemleri anımsatılan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bu askeri yığınak, bahar aylarında başladı. Güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Bilirsiniz, bir trene bir muharebe tankı koyup onu bir yöne hareket ettiriyor olmanız, birliklerin geri çekildiğini kanıtlamaz. Bu, gerçek bir gerilimi azaltma ile aynı şey değil çünkü bu güçler her zaman içeri ve dışarı hareket ediyor. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmalı. Biz de bunu istiyoruz. Ancak bunu görmüyoruz. Tabii ki bu değişebilir. Biz de bunu istiyoruz."

İki günlük toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etmişti.

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