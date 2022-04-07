  • BIST 2.338,50
  • Altın 913.781
  • Dolar 14.7515
  • Euro 16.0748
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

NATO toplantısında gündem Ukrayna’ya silah sevkiyatı

» »
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika’nın başkenti Brükselde sürüyor. NATO ortaklarının da katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk oturumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergin açılış konuşmasıyla başladı.
NATO toplantısında gündem Ukrayna’ya silah sevkiyatı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika’nın başkenti Brükselde sürüyor. NATO ortaklarının da katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk oturumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergin açılış konuşmasıyla başladı.

Stoltenberg, toplantı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Stoltenberg, “Ukrayna’yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi.

KULEBA: BENİM GÜNDEMİM SİLAHLAR, SİLAHLAR, SİLAHLAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında katılmak ve müttefikleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel’e geldiğini vurgulayarak, “Benim gündemim çok basit, sadece 3 konu var, silahlar, silahlar ve silahlar” diye konuştu.

Kuleba, “Ukrayna’ya şimdi yardım etmenin en iyi yolunun, Putin’i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna’da, Ukrayna topraklarında yenmek için gereken her şeyi sağlamak olduğundan eminiz. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna halkı nasıl savaşmayı bildiğimizi gösterdi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna’ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan: Brüksel'de Ermenistan'la barış için önemli adım atıldı07 Nisan 2022 Perşembe 10:31
  • Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar tedarik edecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:59
  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO'dan ne istediğimiz açık07 Nisan 2022 Perşembe 09:13
  • Fransa’da 6 çeşit peynirde listeria bakterisi tespit edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 21:44
  • AB’nin yaptırım açıklaması kömür fiyatlarını uçurdu06 Nisan 2022 Çarşamba 21:13
  • Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti06 Nisan 2022 Çarşamba 19:58
  • Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu06 Nisan 2022 Çarşamba 13:38
  • Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt üslerini vurduk06 Nisan 2022 Çarşamba 13:21
  • Anketlerde gerileyen Macron’un ekibi panikte06 Nisan 2022 Çarşamba 12:40
  • İstihbaratın 'yeniçağı' Ukrayna'da başladı06 Nisan 2022 Çarşamba 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti