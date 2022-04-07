NATO toplantısında gündem Ukrayna’ya silah sevkiyatı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika’nın başkenti Brükselde sürüyor. NATO ortaklarının da katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk oturumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergin açılış konuşmasıyla başladı.

Stoltenberg, toplantı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Stoltenberg, “Ukrayna’yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna’ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi.

KULEBA: BENİM GÜNDEMİM SİLAHLAR, SİLAHLAR, SİLAHLAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında katılmak ve müttefikleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel’e geldiğini vurgulayarak, “Benim gündemim çok basit, sadece 3 konu var, silahlar, silahlar ve silahlar” diye konuştu.

Kuleba, “Ukrayna’ya şimdi yardım etmenin en iyi yolunun, Putin’i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna’da, Ukrayna topraklarında yenmek için gereken her şeyi sağlamak olduğundan eminiz. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna halkı nasıl savaşmayı bildiğimizi gösterdi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna’ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak” dedi.