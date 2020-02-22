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NATO toplantısını terk eden Yunanistan heyetinden açıklama

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NATO toplantısını terk eden Yunanistan heyetinden açıklama
NATO toplantısını terk eden Yunanistan heyetinden açıklama

Brüksel’deki NATO Parlamenterler Asamblesi’ni toplantı başkanı tarafından konuşmalarının sürekli kesildiği gerekçesiyle terk eden Yunanistan heyetinden Tzakri, 'Türkiye, her gün araştırmalarını sürdürmek ve Yunan kıta sahanlığında sondaj yapmakla tehdit ediyor. Bu, uluslararası deniz hukukunun ihlalidir' dedi.

NATO Parlamenterler Asamblesi'nde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptıkları konuşmaların toplantı başkanı tarafından sürekli kesildiğini belirterek oturumu terk eden Yunanistan heyeti, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan Yunan heyetinden SYRIZA Partisi üyesi Theodora Tzakri, toplantının başından itibaren kendilerine engeller çıkarıldığını belirtti.

Tzakri, şöyle konuştu:

"Ben kendi sorularımı sordum. Bize hepimizin konuşma yapamayacağını, bazılarımızın soru sorabileceği söylendi. Bize en başından engel olmaya çalışıldı. Ben onlara, NATO olarak Türkiye'ye kayalık adalar üzerinde tam kontrol imkanı ve aynı zamanda Girit, Rodos, Kasos ve Kerpe adalarında sınırlı kontrol imkanı tanıyan bu mutabakatı ikna edici olarak görüp görmediklerini sordum. Aynı ittifakın üyesi olduğumuz Türkiye, her gün araştırmalarını sürdürmek ve Yunan kıta sahanlığında sondaj yapmakla tehdit ediyor. Bu, uluslararası deniz hukukunun ihlalidir. NATO’nun nasıl bir tutum alacağını sordum. NATO tarafsız bir tutum tercih ederse, bu, NATO’nun uluslararası hukuku ihlal eden bir devleti desteklediğinin teyidi olmayacak mı?"

"Daha sonra, sayın Voludakis, Türkiye’nin Kıbrıs yakınlarında gerçekleştirdiği eylemler hakkında konuşmak için söz aldı. Ancak, konuşması, toplantı başkanı tarafından kesildi. Bu davranıştan sonra heyet olarak toplantıyı terk etmeye karar verdik."

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