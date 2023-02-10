NATO Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderecek

NATO, Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderme konusunda anlaştığını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindedir ve bu tesisler hayatların kurtarılmasına yardımcı olacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“NATO müttefikleri ve ortakları yardım çabalarına önemli destek sağlıyor ve yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada, tesislerin ısıtma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi bir dizi olanakla donatıldığı belirtildi.