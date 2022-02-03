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NATO Uçakları, Rus Bombardıman Ve Gözetleme Uçaklarına Önleme Yaptı

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NATO'ya bağlı İngiliz ve Norveç savaş uçaklarının, Kuzey Denizi üzerinde Rus bombardıman ve gözetleme uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.
NATO Uçakları, Rus Bombardıman Ve Gözetleme Uçaklarına Önleme Yaptı

NATO Müttefik Hava Komutanlığından yapılan açıklamada, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki F-35 uçağının, dün Kuzey Denizi üzerinde uçan Rus uçaklarının tespit edilmesi üzerine Norveç'in kuzeyindeki Evenes Hava Üssü'nden kalktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Norveç uçakları Rus A-50 uçaklarını belirledi ve bir süre izledi. Rus uçakları daha sonra birbirlerinden ayrıldı ve bir kısmı Rus hava sahasına döndü, diğerleri Atlas Okyanusu üzerinde uçmaya devam etti.

Olay üzerine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Typhoon tipi savaş uçakları da Lossiemouth'tan havalandı. İngiliz uçakları, Rusya'ya ait Tu-98 Bear H tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla Tu-142 Bear F tipi deniz devriye uçaklarına önleme yaptı. İngiliz uçaklarına bir tanker uçak da destek verdi.

Rus uçaklarının, yerlerini ve yüksekliklerini belirten sinyal vermedikleri, önceden bir uçuş planı sunmadıkları ve hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmadıkları belirtildi. Rus savaş uçaklarının, NATO ülkelerinin hava sahasına girmediği ifade edildi. Savaş uçakları arasındaki tüm etkileşimin güvenli ve profesyonel şekilde yürütüldüğü bildirildi.

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