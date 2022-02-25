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NATO, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri veriyor

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Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya aralarında hava savunma sistemlerinin de olduğu daha fazla silah vereceklerini duyurdu.
NATO, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri veriyor

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya aralarında hava savunma sistemlerinin de olduğu daha fazla silah vereceklerini duyurdu.

Stoltenberg, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya ordusuna zaiyat verdirdiğini ve direniş gösterdiğini de açıkladı.

NATO ülkelerinin ortak açıklamasında, "Kimse Rusya'nın yalan yağmuruna kanmamalı" ifadesi yer aldı.

Stoltenberg, birliğin doğu sınırının askeri anlamda güçlendirilmeye devam edildiğini de kaydetti.

Nato Genel Sekreteri, özellikle Karadeniz'de kaza ile bir gerilim yaşanmaması için çok dikkatli hareket edildiğini vurguladı

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