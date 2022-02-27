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NATO: Ukrayna'ya hem askeri hem milyonlarca avroluk mali ve insani yardım yapıyoruz

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NATO: Ukrayna'ya hem askeri hem milyonlarca avroluk mali ve insani yardım yapıyoruz
NATO: Ukrayna'ya hem askeri hem milyonlarca avroluk mali ve insani yardım yapıyoruz

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin ayrıca Ukrayna kuvvetlerine yardım etmek için tıbbi malzeme de dahil olmak üzere milyonlarca avro değerinde mali yardım ve insani yardım sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika, Kanada, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İngiltere ve ABD'nin halihazırda önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiği ya da onay sürecinde olduğu belirtildi.

Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Macaristan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İngiltere ve ABD'nin Ukraynalı mültecilere insani yardım teklif ettiği veya sınırlarını açtığı, Hırvatistan, Polonya ve Romanya'nın halihazırda mültecileri ağırladığı aktarılan açıklamada, İtalya'nın ayrıca Ukrayna hükümetine acil mali yardım sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye, Ukrayna ile savunma bağlarını derinleştirdi ve insani yardım teklif etti." denildi.

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