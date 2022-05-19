  • BIST 2.393,61
  • Altın 937.024
  • Dolar 15.8409
  • Euro 16.7511
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Brüksel’de toplandı

» »
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Askeri Komite Toplantısı’nda bir araya geldi.
NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Brüksel’de toplandı

Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Ukrayna’daki savaş nedeniyle NATO için yeni bir dönem başladığını ifade etti.

Geçtiğimiz birkaç ayda NATO'nun tutumunu hızlı ve etkili bir şekilde değiştirebilme yeteneğini gösterdiğini belirten Bauer, bu yanıtın temelini askeri komitenin yıllar önce başlattığı çalışmaların oluşturduğunu söyledi. Bauer, “Ukrayna’daki savaşın bize öğrettiği bir şey varsa, o da moralin önemini asla küçümsemememiz gerektiğidir. Bu ittifaka hizmet eden 3,2 milyon erkek ve kadın ne için savaştıklarını tam olarak biliyorlar, özgürlüğümüzün ve demokrasimizin korunması için” dedi.

Ukrayna'daki savaşın görüşüldüğü toplantının ikinci oturumuna Finlandiya, İsveç ve Ukrayna’dan temsilciler de katıldı. Askeri Komite Toplantısı çerçevesinde toplam 7 oturum yapılacak. Oturumların ardından NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Türkiye’yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, kadın çalışanlara regl iznini onayladı18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:37
  • Brezilya'da kasırga: On binlerce ev elektriksiz kaldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
  • Lübnan seçimleri: Sistemde bir gedik açıldı18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:23
  • Finlandiya ve İsveç, NATO’ya resmen başvurdu18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
  • DSÖ: COVID-19’un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:06
  • Mitsotakis:Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul edmeyeceğiz18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:59
  • Zelenskiy: Diktatörün kaybedeceğinden eminim18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:50
  • Almanya: Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğine eminiz17 Mayıs 2022 Salı 22:34
  • Gözler İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde17 Mayıs 2022 Salı 20:53
  • İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelmiyor17 Mayıs 2022 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti