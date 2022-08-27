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NATO ve Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile oluşturulan üçlü mekanizma kapsamında bugün Finlandiya'da yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi.
NATO ve Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı

Kanada’yı ziyaretinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Finlandiya’da yapılan üçlü toplantı hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, NATO ülkelerinin liderlerinin haziran sonunda Madrid’deki zirvede tarihi bir karar alarak İsveç ve Finlandiya’yı üyeliğe davet ettiklerini hatırlattı.

Stoltenberg, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya’nın, iki ülkenin üyeliği için izlenecek yol konusunda üçlü bir muhtıra üzerinde uzlaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

“Buradaki unsurlardan biri Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın bir araya geleceği ve terörle mücadelede daha yakın çalışmalarını sağlayacak bir mekanizma oluşturmaktı. Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini anlamalıyız. Ayrıca konu terörizm olduğunda Türkiye’nin güvenlik endişelerini de anlamalıyız. (Bugünkü) Toplantının yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç ve Finlandiya’nın Madrid’de uzlaştığımız konuların devamını getirmelerini de memnuniyetle karşılıyorum.”

İki ülkenin üyeliği için gerekli olan onay süreçlerinin NATO’nun modern tarihindeki en hızlı süreç olarak ilerlediğini kaydeden Stoltenberg, şu ana kadar 30 NATO müttefiki ülkenin 23’ünde onay sürecinin tamamlandığını belirtti.

Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına güçlü bir destek var. Katılım sürecini parlamentoların nihai onaylarıyla en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm müttefiklerle sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

FİNLANDİYA’DAN AÇIKLAMA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç’in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, “Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya’dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yetkililer toplantının başkent Helsinki’de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti. 

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