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NATO yetkilisi Rus arabasında ölü bulundu

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NATO yetkilisi Rus arabasında ölü bulundu
Rusya böylece son bir haftada üçüncü diplomatını kaybetti.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov’un ölümünden sonra bu kez NATO Baş Denetçisi Yves Chandelon aracında ölü bulundu. Yetkililer Chandelon’un şüpheli ölümünün intihar vakası olabileceğini söylese de ailesi bunu kabul etmiyor.

Rus Pravda gazetesinin haberinde, Chandelon’un cesedinin yaşadığı Lens kentine 100 km, çalıştığı ofise ise 140 km mesafede bulunduğunu yazdı.

Habere göre 60 yaşındaki Chandelon’un üzerine kayıtlı üç adet ruhsatlı silahı bulunuyor. Ancak Chandelon’un elinde bulunan silahın hiçbir kaydı yok.

Öte yandan NATO yetkilisinin ölümünden kısa süre önce garip telefonlar almasının ortaya çıkması da olayın üzerindeki ‘suikast’ şüphelerini artırıyor.

Terörizme maddi kaynak sağlanmasıyla mücadele konusunda çalışan Chandelon’un geçen cuma günü öldürüldüğü ve haberin gizlendiği ifade ediliyor.

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