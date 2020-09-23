NATO: Yunanistan ve Türkiye arasındaki askeri müzakereler iyi bir şekilde ilerliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’e dair askeri müzakerelerin iyi bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Stoltenberg iki ülkeden askeri yetkililerin NATO merkezinde altı defa görüştüğünü ve denizde veya karada yanlışlıkla bir çatışma başlamasını önleyecek bir mekanizma üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Stoltenberg “Görüşmeler sürüyor ve iyi bir ilerleme var” dedi ve ekledi:

“Bunlar teknik askeri görüşmeler. Hedefi, Almanya’nın liderliğinde başlatılan diplomatik çabaya eşlik etmek.”

İki ülke bir süredir Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların paylaşımı ve denizlerdeki hakları gibi konularda anlaşamıyordu.