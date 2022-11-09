  • BIST 4.360,96
  • Altın 1017.343
  • Dolar 18.5793
  • Euro 18.582
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek

» »
NATO'nun gelecek zirve toplantısı, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'da yapılacak.
NATO Zirvesi gelecek yıl Litvanya'da düzenlenecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacağını duyurdu.

Stoltenberg, açıklamasında, Soğuk Savaş'tan bu yana NATO'nun en karmaşık ve en öngörülemez güvenlik ortamıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Vilnius'taki toplantının, NATO ülkelerinin liderleri için savunma ve caydırıcılığı kuvvetlendirecek yeni adımlar atmada fırsat sunacağını kaydeden Stoltenberg, savunma harcamalarında artışın, ayrıca Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin de ele alınacağını bildirdi.

Stoltenberg, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik bağının NATO ülkelerinde yaşayan 1 milyar kişinin güvenliği için önem taşıdığını vurguladı.

NATO'nun son zirve toplantısı, 28-30 Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da Katolik Kilisesi Kardinali iğrenç olayı itiraf etti08 Kasım 2022 Salı 12:10
  • Fransız Kardinal 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti08 Kasım 2022 Salı 08:48
  • Polonya’da ‘Kadınlar aşırı alkol tüketiyor’ tartışması07 Kasım 2022 Pazartesi 23:28
  • Polonya Cumhurbaşkanı Duda: “AB’ye çok fazla iyi niyet gösteriliyor”07 Kasım 2022 Pazartesi 21:36
  • Macron, Türkiye, Çin ve Rusya’yı Afrika’da emperyalist güç olmakla suçladı07 Kasım 2022 Pazartesi 19:30
  • İsveçli bakandan Türkiye’ye yönelik skandal sözler07 Kasım 2022 Pazartesi 19:15
  • İtalya, STK gemisindeki göçmenleri “seçerek” aldı07 Kasım 2022 Pazartesi 18:57
  • Türkiye-Yunanistan gerilimi: Atina’nın seçenekleri ortaya çıktı07 Kasım 2022 Pazartesi 15:58
  • Yunanistan ile Finlandiya arasında kritik zirve: Türkiye de gündeme geldi06 Kasım 2022 Pazar 22:26
  • Yunanistan’da dinleme skandalı büyüyor: 32 ismin ismi belli oldu06 Kasım 2022 Pazar 20:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti