NATO Zirvesi sona erdi: ABD Başkanı Biden’dan önemli açıklamalar

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi bugün sona erdi. Zirvenin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Joe Biden yaptı. Biden, ‘NATO sınırlarının her karışını koruyacaktır.’ ifadelerinde bulunurken, “İsveç ve Finlandiya şimdi NATO’ya hiç olmadığı kadar yakın. Onların da katılımıyla artık daha güçlü olacağız. NATO toprakları içinde sınırlarımız daha da genişleyecek.” dedi.

Biden, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardım bütçesi sağlayacaklarını da duyurdu. Biden, ‘ABD, Ukrayna’ya desteğini sürdürecektir.” dedi. Biden, ‘Bundan sonra neler olacağını bilemiyorum ama Rusya’nın Ukrayna’yı Ukrayna’da yeneceği bir senaryoyla sona ereceğini düşünmüyorum.” dedi.

Türkiye’ye F-16 satılıp satılmayacağı sorulan Biden, “Bu sorun çözülmeli. Kongre’nin onayını almamız gerekiyor. Onaylayacaklarını düşünüyorum.” dedi.