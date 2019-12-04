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NATO Zirvesinde Erdoğan ile Trump Biraraya Geldi

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Trump, Erdoğan’la gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor” dedi.
NATO Zirvesinde Erdoğan ile Trump Biraraya Geldi

NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.

Londra’da zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat kadar sürdü.

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının sorusu üzerine, Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirtti.

“Askerlerimizi çektik, petrolü aldık”

Görüşmenin iyi geçtiğini ifade eden Trump, “Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor” dedi.

Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olduğunu belirten Trump, "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

“Türkiye sınırda ve güvenli bölgede iyi iş çıkarıyor”

Basın mensuplarının, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili tartışmaları hatırlatması üstüne ise Trump şunları dedi:

“Pek çok kişinin Türkiye'ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar."

Beyaz Saray: İlişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Erdoğan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği konularını ele aldı" denildi

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